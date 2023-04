„Ist uns recht wurscht“ – Austria-Spieler fokussieren sich trotz Lizenzthema auf Fußball

Austria Wien zeigt weiter zwei Gesichter: Zum dritten Mal in Folge erhielten die Wiener die Bundesliga-Lizenz vom Senat 5 nicht in erster Instanz, sportlich läuft es aktuell sehr gut. In der Meistergruppe holten die Violetten zwei Remis – 2:2 gegen den LASK, 3:3 in Salzburg. Die Spieler der Austria lassen sich von der Lizenzthematik nicht beeinflussen und konzentrieren sich auf das sportliche Geschehen, wie sie im Sky-Interview vor dem 339. Wiener Derby erklären.

„Im Endeffekt war es uns, wie wir es mitbekommen haben, recht wurscht, weil wir gesagt haben, wir gehen unseren Weg weiter und es gibt immer wieder Störfaktoren in einem Verein und das war jetzt wieder einer“, so FAK-Mittelfeldspieler Andreas Gruber.