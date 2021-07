Italien plant Bewerbung für EM 2028 oder WM 2030

Europameister Italien will in absehbarer Zeit als Veranstalter eines Großereignisses auftreten. Nach Worten des Verbandspräsidenten Gabriele Gravina überlegt die FIGC eine Bewerbung für die EURO 2028 oder die WM 2030. Da müsste aber zuvor die Infrastruktur in den Stadien verbessert werden, sagte der Verbandschef am Donnerstag.

“Wir werden eine Kandidatur evaluieren”, kündigte Gravina an. “Versuchen wir es zuerst bei der EURO, dann denken wir über das andere nach.” Einige Stadien wurden seit der WM 1990, dem bisher letzten, alleine durchgeführten großen Turnier im Land, nicht renoviert. Dies müsse rasch geschehen, meinte Gravina. “Wir können nicht in eine Bewerbung gehen und sagen, wenn ihr mir den Bewerb gebt, dann renovieren wir die Stadien. So läuft das nicht.”

Interesse an einer WM 2030 haben auch schon Großbritannien/Irland, Spanien/Portugal, sowie die Viererbewerbungen Argentinien, Uruguay, Chile, Paraguay und Bulgarien, Griechenland, Serbien, Rumänien bekundet. Die WM-Bewerbungsfrist bei der FIFA beginnt 2022, die Vergabe erfolgt 2024.

(APA)/Bild: Imago