Italien schießt sich für EM warm – Portugal und Spanien mit Remis

Italien präsentiert sich kurz vor EM-Start in Topform und hat Tschechien mit 4:0 bezwungen. Ciro Immobile (23.) brachte die Italiener in Bologna per abgefälschtem Schuss auf Kurs. Nicolo Barella (42.) legte noch vor der Pause nach.

Danach lieferte die Squadra Azzurra eine Machtdemonstration ab, Lorenzo Insigne (66.) und Domenico Berardi (73.) trafen noch für die Elf von Roberto Mancini. Tschechien erspielte sich während den 90 Minuten keine einzige wirkliche Torchance.

Remis zwischen Portugal und Spanien

Spanien und Portugal trennten sich im Metropolitano-Stadion von Madrid torlos. Sowohl Portugals Fernando Santos als auch sein Trainerkollege Luis Enrique nutzten die Partie zum Testen. Die Hausherren hatten im Finish zwei gute Möglichkeiten auf den Sieg. Portugals Torhüter Rui Patricio verwehrte zunächst Ferran Torres einen Treffer, ehe Alvaro Morata in der Nachspielzeit nur die Latte traf.

Spanien bestreitet vor dem EM-Start noch einen Test gegen Litauen am Dienstag, Europameister Portugal tritt am Mittwoch zu Hause gegen Israel an. Cristiano Ronaldo und Co. spielen bei der EM in der fordernden Gruppe mit Deutschland, Weltmeister Frankreich und Ungarn.

(APA)/Bild: Imago