Italien-Stürmer Raspadori wechselt zu Atletico

Der italienische Fußball-Nationalstürmer Giacomo Raspadori wechselt von Meister SSC Napoli zu Atletico Madrid.

Die Ablöse für den 25-Jährigen soll laut italienischen Medienberichten 26 Mio. Euro betragen. Raspadori erhielt beim spanischen Ligadritten der Vorsaison einen Fünfjahresvertrag, gab dieser am Montag bekannt.

Sein Nationalteam-Sturmkollege Mateo Retegui, Torschützenkönig der Serie A, war schon im Juli von Atalanta Bergamo zu Al-Qadsiah nach Saudi-Arabien übersiedelt.

(APA)

Bild: Imago