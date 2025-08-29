Italien zieht zurück: Vier Bewerbungen für Fußball-EM 2029

Vier Kandidaten bewerben sich um die Austragung der Frauen-Fußball-EM 2029.

Laut Angaben der UEFA von Freitag sind dies Deutschland, Polen, Portugal sowie Dänemark gemeinsam mit Schweden. Das ursprünglich auch interessierte Italien ist nicht mehr darunter. Die Vergabe des Turniers erfolgt am 3. Dezember.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte nach dem Ende der Bewerbungsfrist am Freitag den Rückzug Italiens. Der Endrunden-Gastgeber wird am 3. Dezember vom UEFA-Exekutivkomitees bestimmt.

Die DFB-Bewerbung wurde durch Generalsekretärin Heike Ullrich, die Vizepräsidentinnen Sabine Mammitzsch und Celia Sasic sowie Sportdirektorin Nia Künzer in der UEFA-Zentrale in Nyon an Generalsekretär Theodoros Theodoridis überreicht. Das „Bid Book“ umfasst elf Kapitel. Dabei werden unter anderem die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Sicherheit, Mobilität, Logistik und Finanzen abgedeckt.

München & Dortmund unter Deutschlands EM-Spielorten

Kern der DFB-Bewerbung ist das Thema Vision, das in dem Slogan „Together WE Rise“ zum Ausdruck kommt. Die EURO 2029 soll einen Rekorderlös erzielen, mindestens eine Million Tickets will der DFB verkaufen. Nach der gescheiterten deutschen Bewerbung um die WM 2027 soll 2029 in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg der Ball rollen.

„Getreu unserem Motto ist schon unsere Bewerbung ein großartiges Gesamtprojekt des deutschen Fußballs, an dem viele verschiedene Akteure mitgewirkt haben, von der Spitze bis zur Basis“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Alle gemeinsam möchten wir 2029 einen bedeutenden Meilenstein bei der Entwicklung des Frauenfußballs erreichen.“

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.