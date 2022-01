Italiener Caruso ersetzt Djokovic im Australian-Open-Raster

via

Nach der endgültig verweigerten Einreise nach Australien wird der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic bei den Australian Open durch den Italiener Salvatore Caruso ersetzt.

Die Nummer 150 der Tennis-Welt rückt als sogenannter „Lucky Loser“ nach und spielt in der ersten Runde gegen den Serben Miomir Kecmanovic. Das geht aus dem aktualisierten Spielplan für Montag hervor, den die Veranstalter in Melbourne am Sonntag kurz nach der Entscheidung des Gerichts veröffentlichten.

Durch das Herausfallen von Djokovic ist der Italiener Matteo Berrettini als Nummer sieben der höchstgereihte Akteur im obersten Raster-Viertel und damit zumindest auf dem Papier plötzlich Favorit auf den Einzug ins Halbfinale. In der oberen Hälfte des Tableaus könnten auch der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev oder Rafael Nadal von der Djokovic-Absenz profitieren. Der Spanier Nadal hat die Chance, mit dem Titelgewinn mit dann 21 Grand-Slam-Turniersiegen die alleinige Nummer eins in diesem Ranking zu werden.

(APA) / Bild: Imago