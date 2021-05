Das italienische Nationalteam muss bei der Fußball-EM vielleicht auf Mittelfeldspieler Marco Verratti verzichten.

Der 28-Jährige hat sich beim Training von Paris Saint-Germain eine Verletzung am rechten Knie zugezogen, gab der Club am Dienstag bekannt. Verratti wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Die Italiener bestreiten am 11. Juni in Rom gegen die Türkei das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft.

(APA) / Bild: Imago