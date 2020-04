via

Die italienische Basketball-Meisterschaft ist abgebrochen worden. Das gab der nationale Verband in Rom am Dienstag bekannt.

Die Meisterschaft könne angesichts der Corona-Pandemie in Italien nicht ordnungsgemäß beendet werden, hieß es in einer Mitteilung. Verbandspräsident Giovanni Petrucci hatte zuvor an einer Videokonferenz mit Sportminister Vincenzo Spadafora teilgenommen.

