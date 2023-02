Italienische Top-Klubs buhlen um Ex-Admiraner

Ex-Admiraner Morten Hjulmand hat das Interesse einiger Top-Klubs in Italien geweckt. Der Kapitän von US Lecce wird mit AS Roma, Juventus Turin und Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. Das berichtet die „Gazzetta dello Sport.“

Der 23-Jährige verließ die Admira vor etwas mehr als zwei Jahren. Mit seinem neuen Klub Lecce gelang dem Mittelfeldspieler der Aufstieg von der Serie B in die Serie A. Hjulmand ist Stammspieler im Mittelfeld und trägt sogar die Kapitänsschleife.

Mit starken Leistungen spielte sich Hjulmand in die Notizblöcke einiger Top-Klubs. Bereits vor einem Jahr wurde der Mittelfeldakteur mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Nun sollen Juventus und Atalanta Interesse zeigen.

Die besten Karten soll laut „Gazzetta dello Sport“ aber die AS Roma haben. Trainer Jose Mourinho soll sich persönlich für die Verpflichtung des Ex-Admiraners stark gemacht haben.

Hjulmands Vertrag in Lecce läuft im Sommer 2024 aus. Lecce hat die Option für eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Bild: Imago