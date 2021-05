Italienische Top-Klubs heiß auf Boateng

Wird Boa ein Römer? Nach Sky Informationen sind gleich beide römischen Topclubs heiß darauf Bayern-Verteidiger Jerome Boateng zu verpflichten.

Lazio Rom hatte bereits Kontakt zum Boateng-Umfeld und hat sich Informationen eingeholt. Der Sportdirektor Igli Tare hat die Gespräche aufgenommen und das Interesse hinterlegt.

Boateng ist in diesem Sommer ablösefrei, nachdem der FC Bayern den Vertrag mit Boateng nicht mehr verlängert hatte.

Mourinho ist großer Fan von Boateng

Bei der AS ist vor allem Jose Mourinho großer Fan des 32-Jährigen und will im Sommer wohl noch einen neuen Innenverteidiger haben. Auch wenn der Kader laut sportlicher Führung aktuell auf dieser Position bereits gut aufgestellt sei, so hören wir. Aktuell gibt’s noch keine intensiven Gespräche mit der AS. Die Spur zu Lazio ist aktuell also ein wenig heißer, aber ein Deal noch ganz am Anfang.

Auch Interesse aus England an Boateng

Auch die Gazetta dello Sport aus Italien hatte über ein Interesse der Roma berichtet. Ferner gibt’s für Boateng nach wie vor Interesse aus England. Ein Wechsel auf die Insel kann sich der Ex-Nationalspieler selbst sehr gut vorstellen, so hören wir.

