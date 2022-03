Italien in WM-Play-offs ohne Balotelli und mit zwei neuen „Brasilianern“

Ohne Mario Balotelli wird Europameister Italien das Play-off-Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Nordmazedonien bestreiten. Der Verzicht auf Balotelli kommt überraschend, Coach Roberto Mancini hatte den 31-Jährigen erst im Jänner dieses Jahres nach einer langen Pause wieder in den Kader der Squadra Azzurra berufen. Insgesamt 33 Spieler wurden am Freitag nominiert.

Balotelli kickt mittlerweile bei Adana Demirspor in der türkischen Süper Lig. Beim Play-off-Halbfinale gegen Nordmazedonien am Donnerstag (20.45 Uhr) in Palermo könnten hingegen Lazio Roms Verteidiger Luiz Felipe (24) und Cagliari-Stürmer João Pedro (30), beide gebürtige Brasilianer, ihr Debüt geben. Gewinnt Italien, warten im Finale auswärts entweder Portugal oder die Türkei.

(APA)/Bild: Imago