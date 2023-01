It’s Playoff-Time! Die Wildcard Round steht bevor – 6 Spiele, 6 Tipps

Miami Dolphins

Gründung: 16. August 1965

Erste Saison: 1966 (AFL)

Titel: Super Bowl VII (1973), Super Bowl VIII (1974)

Heimstadion: Hard Rock Stadium 65.326 Plätze)

Zumal er gegen die Buffalo Bills wohl nicht viel hätte ausrichten können. Der Nummer-Zwei-Seed der diesjährigen Postseason in der AFC sollte sich gegen die Fins ohne all zu große Probleme durchsetzen können. Ohne Tagovailoa dürfte das Ergebnis jedoch noch etwas deutlicher ausfallen. Miami wird aller Voraussicht nach mit Skylar Thompson auflaufen müssen, der, im Gegensatz zu San Franciscos Ersatz vom Ersatz Brock Purdy, keinen wirklich großen Grund zur Hoffnung lieferte. Und dann wartet da auch noch die beste Defense der Liga… Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Dolphins-Fans könnte sein, wenn Backup Teddy Bridgewater für Tagovailoa in die Bresche springt. Er fehlte jedoch vergangenes Wochenende mit einem ausgekugelten Finger an der Wurfhand, keine wirklich gute Voraussetzung für ein Playoff-Spiel.

Buffalo Bills Gründung: 28. Oktober 1959

Erste Saison: 1960 (AFL)

Titel: AFL Championships – 1964, 1965

Heimstadion: Highmark Stadium (71.608)

In der vergangenen Regular Season lautet die Bilanz zwischen den beiden Division-Gegnern 1-1. Zwei bzw. drei Punkte trennten Sieger und Verlierer jeweils nur. Dass die Bills es aber auch am Sonntag so knapp enden lassen, darf bezweifelt werden. Mit im Durchschnitt 34 erzielten Punkten in den vergangenen drei Spielen tankte die Offense um Quarterback Josh Allen zum richtigen Zeitpunkt noch einmal ordentlich Selbstvertrauen. Nicht zu vernachlässigen ist zudem der Standortvorteil. Statt milden 18 Grad in Miami werden sich die Dolphins auf zapfige Minusgrade im einstelligen Bereich einstellen müssen. Brr…

Tipp: Dolphins – Bills 10-30

New York Giants @ Minnesota Vikings

Sonntag, 22:30 Uhr im U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota – Saisonbilanz: 0-1

Findet im U.S. Bank Stadium möglicherweise das spannendste Spiel der Wild Card Round statt? Erst vor kurzem trafen beide Teams aufeinander und schon da war es mit dem 27-24 für die Vikings deren Field Goal in allerletzter Sekunde eine enge Kiste.

Minnesota Vikings Gründung: 28. Januar 1960

Erste Saison: 1961 (NFL)

Titel: 1961 – NFL Championship

Heimstadion: U.S. Bank Stadium (66.665 Plätze)

Zudem treffen mit den Giants und den Vikings neben den Dolphins und den Bucs gleich zwei der vier Teams mit negativer Punkteausbeute direkt aufeinander. Während die Vikings immerhin einen Record von 13-4 vorzuweisen haben und sie ihre Siege oft knapp einfuhren, passt die Punktebilanz der Giants eher zum Verhältnis der Siege und Niederlagen (9-7-1). Das Team von der Ostküste musste gerade in der zweiten Saisonhälfte Federn lassen und konnte nur zwei der vergangenen acht Partien für sich entscheiden.

New York Giants Gründung: 01. August 1925

Erste Saison: 1925 (NFL)

Titel: NFL Championships – 1927, 1934, 1938, 1956; Super Bowl XXV (1991), Super Bowl XLII (2008), Super Bowl XLVI (2012)

Heimstadion: MetLife Stadium (82.500 Plätze)

Die Bilanzen sollten aber nicht die Verteilung klarer Favoritenrollen bestimmten. Denn die Giants haben durchaus gute Chancen die Vikings aus den Playoffs zu kegeln. Dafür müssten sie aber erstmal Kirk Cousins und Justin Jefferson in Schach halten – keine einfache Aufgabe für die gebeutelte Giants-Defense – und ihr gutes Laufspiel etablieren.

Am Ende bieten beide Teams alles für den nächsten Thriller. Damit haben zumindest die Vikings viel Erfahrung. Ob es am Ende erneut das Potenzial für ein Minneapolis Miracle hat? Man darf gespannt sein. Übrigens: Nur eines von 53 Teams, das mit einer negativen Punktedifferenz in die Playoffs einzog, schaffte es am Ende auch in den Super Bowl. Wer war es? Die Giants natürlich, 2011.

Tipp: Giants – Vikings 24 – 23

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals

Montag, 02:15 Uhr im Paycor Stadium, Cincinnati, Ohio – Saisonbilanz: 1-1

Bleib gesund und du hast Erfolg. So oder so ähnlich ließe sich eine Erfolgsformel in der NFL beschreiben. Besonders, wenn es um die Schlüsselposition des Quarterbacks geht. Und genau da fehlt den Ravens wahrscheinlich weiterhin ihre Nummer eins Lamar Jackson. Tyler Huntley konnte den MVP von 2019 bisher nicht adäquat vertreten und ist sogar für das Sunday-Night-Game fraglich. Und so sind die Rollen klar verteilt. Alles andere als ein Bengals-Sieg wäre eine Überraschung.

Baltimore Ravens Gründung: 09. Februar 1996

Erste Saison: 1996 (NFL)

Titel: Super Bowl XXXV (2001), Super Bowl XLVII (2013)

Heimstadion: M&T Bank Stadium (71.008 Plätze)

Zumal die Ravens nur eines der vergangenen vier Spiele gewinnen konnten. Der Super-Bowl-LVI-Teilnehmer konnte hingegen die vergangenen acht Spiele allesamt gewinnen, darunter das Division-Game gegen die Ravens am vergangenen Wochenende (27-16). Auf diesem Siegeszug möchten Joe Burrow und Co. weiterfahren.

Cincinnati Bengals Gründung: 23. Mai 1967

Erste Saison: 1968 (NFL)

Titel: –

Heimstadion: Paycor Stadium (65.515 Plätze)

Doch aufgepasst. Es könnte ein bisschen kniffliger werden. Denn die Ravens schonten beim Regular-Season-Finale ihre Waffen Mark Andrews und J.K. Dobbins. Zudem funktionierte der Pass Rush der Ravens letzte Woche gegen Cinci, die zu allem Überfluss ihren Right Guard Alex Cappa durch eine Knöchelverletzung verloren, ordentlich. Der Ausfall Cappas könnte dem Laufspiel der Bengals Probleme bereiten und das Leben von Burrow zusätzlich erschweren.

Tipp: Ravens – Bengals 20 – 23

Dallas Cowboys @ Tampa Bay Buccaneers

Dienstag, 02:15 Uhr im Raymond James Stadium, Tampa, Florida – Saisonbilanz 0-1

Beinahe so sicher wie das „Amen“ in der Kirche, ist ein Sieg Tom Brady gegen die Dallas Cowboys. 7-0 lautet die Bilanz des G.O.A.T. gegen „America’s Team“. Kein gutes Omen für Dak Prescott und die ambitionierten Texaner, für die dieses Jahr endlich ihres sein soll. Wie schon das Jahr davor und das Jahr davor usw.… Und um den Cowboys-Fans noch ein wenig mehr Angst zu machen, hier eine Statistik, die es so wohl auch nur in den USA gibt: In der aktuellen Saison steht Dallas bei 11-1, wenn sie auf Kunstrasen gespielt haben, auf Gras sieht die Bilanz mit 1-4 ganz anders aus. Die Einleitung dieses Fakts dürfte deutlich machen, auf welchem Grund im Raymond James Stadium gespielt werden wird…

Tampa Bay Buccaneers Gründung: 24. April 1974

Erste Saison: 1976 (NFL)

Titel: Super Bowl XXXVII (2003), Super Bowl LV (2021)

Heimstadion: Raymond James Stadium (65.890 Plätze)

Hinzu kommt, dass die Cowboys in den vergangenen Partien nicht wirklich sattelfest wirkten. Gegen die Washington Commanders setzte es vergangenes Wochenende sogar eine Klatsche (6-26). Quarterback Prescott ist zudem immer für eine Interception gut und warf derer schon 15 (Top-Wert) in dieser Saison und das in nur zwölf Spielen. Auf der Gegenseite will es TB12 – als hätte er es nötig – doch nochmal allen beweisen. Gerade rechtzeitig stimmt dessen Verbindung zu Wide Receiver Mike Evans wieder.

Dallas Cowboys Gründung: 28. Januar 1960

Erste Saison: 1960 (NFL)

Titel: Super Bowl VI (1972), Super Bowl XII (1978), Super Bowl XXVII (1993), Super Bowl XXVIII (1994), Super Bowl XXX (1996)

Heimstadion: AT&T Stadium (80.000 Plätze)

Brady-Fluch hin, Rasen-Allergie her, die Cowboys kommen mit einem deutlich besseren Record (12-5) daher als die Bucs (8-9), die es als einziges Team in diesem Jahr trotz Negativ-Bilanz in die Playoffs geschafft haben. Mit durchschnittlich 27,5 Punkten/Spiel gehören die Cowboys zu den Top-Vier der Liga, mit meilenweitem Abstand zu Tampa (18,4), die Frage ist nur: Kriegt Prescott sich in den Griff und übt die Dallas-Defense genug Druck auf Brady aus? Wenn ja, dann ist die Chance da, den genannten Statistiken ein Schnippchen zu schlagen, denn gerade was das Laufspiel angeht, stellen die Bucs in dieser Saison keine Gefahr da.

Tipp: Cowboys – Buccaneers 25 – 17

(Max Georg Brand/sport.sky.de/Red.)/Bild: Imago