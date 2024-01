Perisic vor Rückkehr in die Heimat

Ivan Perisic steht laut Fabrizio Romano vor einem Abschied aus der Premier League und plant eine Rückkehr nach Kroatien.

Der Angreifer von den Tottenham Hotspur will künftig für seinen Jugendverein HNK Hajduk Split auflaufen. Romanos Infos decken sich mit Sky Informationen, die Gespräche sind bereits fortgeschritten.

Zunächst ist eine Leihe bis Saisonende vorgesehen. Danach wäre Perisic ablösefrei und könnte dann einen längeren Vertrag unterschreiben.

In der aktuellen Saison kommt der 34-jährige Perisic in London auf lediglich sechs Pflichtspiele, in denen er bis auf einmal immer eingewechselt wurde. Seit Mitte Dezember fehlt der Kroate aufgrund eines Kreuzbandrisses.

(Red.)

Bild: Imago