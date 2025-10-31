Jackson-Comeback mit Ausrufezeichen

Comeback mit Ausrufezeichen: Star-Quarterback Lamar Jackson hat sich nach seiner Verletzungspause mit einem starken Auftritt zurückgemeldet.

Jackson, der drei Partien aufgrund einer Oberschenkelblessur verpasste, führte seine Baltimore Ravens mit vier Touchdown-Pässen zu einem 28:6-Erfolg bei den Miami Dolphins.

„Es war ein tolles Gefühl, auf dem Rasen zu stehen“, sagte Jackson: „Es war fantastisch.“ Der zweimalige wertvollste Spieler der NFL, der im Süden Floridas aufgewachsen ist, brachte 18 von 23 Pässen über 204 Yards an den Mann und beflügelte die Ravens.

„Er hat uns die ganze Nacht lang angeführt“, sagte Tight End Mark Andrews über Jackson: „Wenn wir die Nummer 8 dort hinten haben, sind wir in guten Händen. Er hat großartig gespielt, den Ball geworfen, den Ball getragen.“

Baltimore verbesserte sich auf eine Bilanz von drei Erfolgen bei fünf Niederlagen und schloss zu Cincinnati auf dem zweiten Platz der AFC North Division auf. Die Dolphins, die nun bei einer 2:7-Bilanz stehen, mussten auch noch den Unmut ihrer Fans ertragen. Manche von ihnen zogen sich Papiertüten über den Kopf und verliehen so ihrem Frust über die Leistung Ausdruck.

