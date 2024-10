Jackson führt Baltimore zum nächsten Sieg

Die Baltimore Ravens kommen in der National Football League (NFL) immer besser in Fahrt.

Angeführt von dem überragenden Star-Quarterback Lamar Jackson und dem erneut starken Runningback Derrick Henry setzte sich Baltimore mit 41:31 bei den Tampa Bay Buccaneers durch. Der Fehlstart in die Saison ist längst vergessen.

Auf die Niederlagen in den ersten beiden Spielen folgten fünf Siege nacheinander, die Ravens gelten als Anwärter auf die Teilnahme am Super Bowl. In der AFC North liegen sie gleichauf mit den Pittsburgh Steelers an der Spitze.

Bitterer Ausfall bei den Buccaneers

Jackson, MVP der Vorsaison, überzeugte einmal mehr und warf gegen die Buccaneers fünf Touchdown-Pässe. Henry erlief dazu 169 Yards, darunter ein spektakulärer Lauf im dritten Viertel, der den vierten Touchdown des Abends einleitete. Bei den Buccaneers verletzte sich Star-Receiver Mike Evans am Knie.

Im anderen NFL-Spiel am Montag (Ortszeit) setzten sich die Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Chargers durch und gewannen 17:15 durch ein Field Goal von Chad Ryland mit dem letzten Kick des Spiels.

