Nicolas Jackson wird den FC Chelsea in diesem Sommer wohl verlassen. Ein Wechsel innerhalb der Premier League bahnt sich an. Und Ersatz für den Senegalesen steht ebenfalls bereit.

Da sich der FC Bayern nach Ablauf des Leihgeschäfts gegen eine feste Verpflichtung entschied, kehrte der Stürmer zu seinem Stammverein Chelsea zurück. Dort plant Neo-Trainer Xabi Alonso wohl jedoch nicht mit Jackson.

Daher planen die Londoner, den 25-Jährigen abzugeben. Die heißeste Spur führt aktuell nach Birmingham. Demnach plant Ligakonkurrent Aston Villa, nach Alejandro Garnacho auch Jackson von den „Blues“ zu verpflichten. Trainer Unai Emery kennt den Offensivspieler noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Villarreal und gilt als großer Befürworter des Deals. Ein offizielles Angebot liegt allerdings noch nicht vor. Ob Leihe oder Kauf steht ebenfalls noch nicht fest. Die ersten Gespräche laufen.

Cheslea findet Jackson-Ersatz in der Premier League

Chelsea hat aber wohl bereits einen passenden Ersatz für Jackson gefunden. Dieser kommt ebenfalls aus der Premier League. Wie die britische Daily Mail und The Athletic berichten, sind die Londoner am ehemaligen englischen Nationalspieler Danny Welbeck von Brighton & Hove Albion interessiert.

Der 35-Jährige überzeugte in der vergangenen Saison als Backup-Stürmer mit 13 Toren in 37 Ligaeinsätzen.