„Jämmerlich“: Marko legt nach Crash gegen Norris nach

Helmut Marko hat nach dem Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris noch mal nachgelegt und erneut verbal gegen den Briten geschossen.

„Es war jämmerlich, wie Norris am Funk reagiert hat“, lederte Marko im Interview mit oe24 gegen den McLaren-Piloten. Dieser hatte sich vor dem Unfall mehrfach am Funk über Verstappen beschwert. Der Weltmeister habe seiner Meinung nach beim Bremsen des Öfteren die Spur gewechselt. In Runde 64 kam es dann zum Crash in Kurve drei, der beide um den möglichen Sieg brachte.

HIGHLIGHTS | Großer Preis von Österreich | Rennen

„Ich würde es als Rennunfall abhaken, wobei eher Norris die Grenze überzogen hat“, meinte Marko. Bereits unmittelbar nach dem Grand Prix hatte Red Bulls Motorsportchef am Sky-Mikrofon die Hauptschuld für den Crash Norris zugeschoben. „Ich sehe das, was Max gemacht hat, mehr innerhalb des Limits als das, was Lando gemacht hat“, machte der 80-jährige Grazer deutlich.

Marko: „Schlagen in Silverstone zurück“

Den verpassten achten Saisonerfolg Verstappens in Spielberg hakte Marko allerdings schnell ab und blickte bereits auf Silverstone voraus. „Da schlagen wir zurück, da bringen wir ein Upgrade“, kündigte der Österreicher an. Das zwölfte Saisonrennen in Großbritannien findet am Sonntag (ab 14.30 Uhr LIVE auf Sky Sport F1!) statt.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.