Jahresbilanz veröffentlicht: Austria Wien verzeichnet Millionen-Minus

Bundesligist Austria Wien hat am Dienstag seine Finanzkennzahlen der Saison 2021/22 veröffentlicht. Nach Steuern ergab sich bei den Veilchen ein Verlust in Höhe von 7,058 Millionen Euro. In der Vorsaison 2020/21 lag der Verlust bei 4,687 Millionen Euro.

„Positive“ Nachrichten gab es in Sachen Schulden: Die Verbindlichkeiten der Austria konnten um 7,875 Millionen Euro gegenüber der Vorsaison abgebaut werden. Damit sitzt die Austria noch auf Verbindlichkeiten in Höhe von 64,4 Millionen Euro.

Austria-Vorstand Gerhard Krisch gab zum negativen Jahresergebnis eine Erklärung ab: „Das negative Jahresergebnis ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass wir die vertraglich zugesicherten Leistungen von Insignia wertberichtigen mussten. Darüber hinaus haben wir ein klares Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesetzt und Gazprom Export von der Brust der Young Violets genommen. Durch die nicht erfüllten Leistungen mussten wir Rückstellungen vornehmen, die sich auch auf das Jahresergebnis 2021/22 auswirken. Zudem wurden im gesamten Klub strukturelle Veränderungen eingeleitet, die kurzfristig wehtun und Geld kosten, uns aber langfristig helfen werden, unsere Austria auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen.“

