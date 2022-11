Jaissle: „Es war eine richtig gute, starke CL-Saison“

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle zeigt sich nach dem 0:4 gegen Mailand trotz des Ausscheidens in der Königsklasse stolz auf seine Mannschaft. Größter Kritikpunkt von Jaissle war die eigene Chancenverwertung.

„Der Auftritt war sehr couragiert. Es war leider so, dass der Gegner auf jeder Position absolute Weltklasse hat. In den jeweiligen 16ern ist die Partie entschieden worden. Es war absolute Kaltschnäuzigkeit von Milan, wir haben es leider nicht geschafft, den Ball im Netz unterzubringen. Die Statistik zeigt, dass wir durchaus Paroli bieten konnten. Dass es in der Kabine genickte Gesichter gab ist klar, wir hatten uns sehr viel vorgenommen. Aber es war eine richtig gute, starke CL-Saison. Wir haben unser Ziel erreicht, deswegen gibt es ein großes Lob. Wir nehmen sicher nicht den Begriff Trostpflaster in den Mund“, sagte Jaissle nach dem Spiel im Sky-Interview.