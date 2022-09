Jaissle freut sich über Punkt bei Chelsea: „Das ist etwas Besonderes“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg hat am 2. Spieltag der UEFA Champions League einen weiteren Achtungserfolg gefeiert. An der Stamford Bride holten die „Bullen“ einen Punkt gegen den Favoriten FC Chelsea. Im Sky-Interview sprach Salzburg-Trainer Matthias Jaissle seiner Mannschaft ein großes Kompliment aus.

„Es ist schon etwas Besonderes, mit unserer jungen Mannschaft hier an der Stamford Bridge einen Punkt mitzunehmen. Mit unserer leidenschaftlichen Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir kommen als klarer Außenseiter nach London. Wie wir verteidigt haben und auch versucht haben, Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Einfach geil. Nach dem zweiten Spieltag interessiert mich die Tabelle noch nicht. Wir haben gegen zwei Weltklasseteams Punkte geholt. Das ist richtig cool“, so der 24-Jährige.

