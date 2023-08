Jaissle-Klub Al-Ahli gibt Angebot für Napoli-Star ab

Al-Ahli, der Klub von Trainer Matthias Jaissle, angelt nach dem nächsten Star-Spieler. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der Verein aus Saudi-Arabien ein Angebot für Piotr Zielinski vom SSC Napoli abgegeben.

Aktuell laufen Verhandlungen zwischen den beiden Klubs. Zielinskis Vertrag in Neapel läuft 2024 aus. Der Pole spielt seit 2016 für den SSC Napoli und holte in der Vorsaison den Scudetto mit den Süditalienern.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 🟢🇸🇦

Al Ahli want to agree on fee for Zielinski soon or they will move on next target — Llorente in list, but no formal bid. pic.twitter.com/vrGItlQB92

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023