Jaissle kritisiert Einstellung: „Dann hast du gegen so eine Topmannschaft keine Chance“

via Sky Sport Austria

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle zeigt sich im Sky-Interview nach der 1:2-Niederlage gegen den SK Sturm alles andere als erfreut mit dem Auftreten seiner Mannschaft.

„Wir haben nicht die Tugenden angenommen, die uns der Gegner klar vor Augen geführt hat. Da war uns Sturm überlegen – speziell in der ersten Halbzeit. Im Laufe der zweiten Halbzeit wurde deutlich besser. Wenn man aber die Grundtugenden nicht auf den Platz bringt, hast du gegen so eine Topmannschaft in der Liga keine Chance“, sagte Jaissle.