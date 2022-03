Jaissle: „Müssen in den nächsten Tagen zügig auf hundert Prozent kommen“

Der FC Red Bull Salzburg konnte am Mittwochabend beim 0:0 gegen den LASK (Spielbericht + Video-Highlights) wenig überraschend an seine Topform nicht anschließen. Vergangene Woche konnte man zum Teil nur mit vier Spielern trainieren, erst das Abschlusstraining am Dienstag verlief so, wie man sich das vorstellt.

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel im Sky-Interview: „Es waren besondere Umstände vor der Partie und die Vorbereitung war nicht optimal. Wir wollten das Beste daraus machen. Das Unentschieden geht in Ordnung. Man hat gemerkt, dass der ein oder andere Spieler nicht an sein Leistungslimit heute gekommen ist. Das ist kein Vorwurf an die Spieler. Wir müssen in den nächsten Tagen zügig auf hundert Prozent kommen.“





…über Karim Adeyemi: „Bei ihm hatte ich auch den Eindruck, dass er heute aus unterschiedlichsten Gründen nicht an die Leistungsgrenze kommen konnte.“



…über Verletzung von Oumar Solet in der ersten Halbzeit: „Es sieht nach einer Muskelverletzung aus, aber ich wage jetzt keine Prognose. Er wird jetzt medizinisch gecheckt. Morgen gibt es ein Bild und wir drücken die Daumen, dass es nicht allzu wild ist.“



…über den Kader gegen Bayern: „Ich hoffe, dass die Jungs, die noch an Corona erkrankt sind bis Samstag hoffentlich zeitgerecht zurückkehren, damit der Kader noch etwas breiter aufgestellt ist. Dann sehen wir, ob der ein oder andere von der Verletztenliste noch für das Bayern-Spiel zurückkommt.“