Jaissle nach Achtelfinal-Einzug begeistert: „Etwas ganz besonderes für den Verein“

via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle lobte sein Team nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Sevilla. Außerdem sprach er über Noah Okafor und Karim Adeyemi:

…über den Sieg und den Einzug ins Achtelfinale: „Es ist etwas ganz Besonderes für den Verein, der sich das über Jahre hin erarbeitet hat. Jetzt wird das endlich gekrönt mit dem Einzug ins Achtelfinale. Ich bin in Summe sehr zufrieden. Wir haben eine absolute Topmannschaft mit unserem Pressing-Spiel beeindruckt. Wir gingen ihnen recht ‚auf den Sack‘, möchte ich sagen. Es war auch nach den Umschaltaktionen ein richtig gutes Spiel von uns.“

…über die Formschwankungen der letzten Wochen: „Es ist so ein junge Truppe, die so viele Spiele hatte. Dass da irgendwann auch Formschwankungen eintreten, war uns von Anfang an klar. Die Medien haben es größer gemacht, als es war. Jetzt haben sie noch ein Ligaspiel und dann haben sie sich den Urlaub redlich verdient.“

…zur Leistung von Karim Adeyemi und Noah Okafor: „Nicht nur, dass sie offensiv immer Wirbel erzeugt haben, sie haben mich auch vor allem in ihrem Engagement gegen den Ball beeindruckt heute. Heute war das überragend.“

…über einen möglichen Wunschgegner für das Achtelfinale: „Wir nehmen den Gegner, der kommt, aber Manchester United wäre eine geile Geschichte. Sie sind ein möglicher Kandidat fürs Achtelfinale.“