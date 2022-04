via

Matthias Jaissle verlor mit Red Bull Salzburg bei Sturm Graz mit 1:2. Der „Bullen“-Coach begab sich nach der zweiten Saisonpleite zum Sky-Interview:

„Egal ist uns diese Niederlage nicht. Es wurmt mich extrem. Es ist der Anspruch von Red Bull Salzburg, hier zu gewinnen.“ Dennoch fügte er an: „Großes Kompliment an meinen Trainerkollegen und an Sturm Graz.“