Jaissle: „Selbstverständlichkeit ist uns abhandengekommen“

via

via Sky Sport Austria

Kleine Krise beim Tabellenführer? Der FC Red Bull Salzburg gewann wettbewerbsübergreifend nur eine der letzten sechs Partien und verlor auch erstmals in der Liga. Trainer Matthias Jaissle bemerkte schon vor dem Duell in Klagenfurt Müdigkeitserscheinungen bei seiner Mannschaft.

„Tatsächlich haben wir eine Phase, wo wir uns schwerer tun. Das war absehbar, wir waren uns dessen bewusst mit der jungen Truppe. Was wir bis dato gespielt haben war auf einem unfassbar konstant hohen Niveau. Jetzt ist es eine Phase, wo ein bisschen die Luft raus ist“, räumt der Salzburger Betreuer ein.

Auch die fehlende Leichtigkeit in der Offensive ist für die lange Zeit furiose Vorderreihe eine neue Problematik: „Wir haben eine kleine Schwächephase in der Offensive. Diese Selbstverständlichkeit ist uns abhandengekommen. Das sind Dinge, wo wir anpacken und Nuancen – speziell auf internationaler Ebene – das probieren wir in den nächsten Wochen besser zu machen.“

(Red.)