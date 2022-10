Jaissle trotz Niederlage gegen Chelsea „stolz auf die Mannschaft“

Trainer Matthias Jaissle ordnet im Sky-Interview die 1:2-Niederlage der Salzburger gegen Chelsea ein.

„Wir haben einen harten Fight gegen eine Weltklasse-Mannschaft hinter uns. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben in der Pause an die Spieler appelliert und in der zweiten Halbzeit war es dann auch richtig gut“, sagte Jaissle nach dem Spiel im Sky-Interview. Auch für das abschließende Gruppenspiel in Mailand erwartet Jaissle „ein intensives Spiel“.