Jaissle über Rückfall nach der Pause: „Sollte eigentlich nicht der Fall sein“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg hat gegen den Wolfsberger AC einen knappen 2:1-Heimerfolg gefeiert. Nach dem Spiel sprach Salzburg-Trainer Matthias Jaissle im Sky-Interview über die Partie, unter anderem über den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit.

„Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe schon den Ansatz, dass dann eher die Leichtigkeit noch mehr ins Spiel kommt, wenn man zu Halbzeit 2:0 führt. Aber kein großer Vorwurf an die Mannschaft, weil vor allem die erste Halbzeit überwiegt, wo man viel gesehen hat, was uns stark macht“, so der 34-Jährige.