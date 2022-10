Jaissle über Startelf ohne Wöber: „Es war eine brutale Entscheidung“

via

Der FC Salzburg empfängt am heutigen Mittwochabend am 3. Gruppenspieltag der UEFA Champions League den kroatischen Meister GNK Dinamo Zagreb (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel streamen). Matthias Jaissle verzichtet in der Startelf auf Maximilian Wöber.

Im Sky-Interview spricht der Cheftrainer über die Aufstellung und die Entscheidung für die Viererkette Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer und gegen Wöber: „Es war eine brutale Entscheidung, eine der härtesten Entscheidungen, die ich in meiner Trainerkarriere bislang treffen musste, weil Max war und ist und bleibt ein enorm wichtiger Spieler auf und außerhalb des Platzes.“