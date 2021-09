via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle spricht nach dem 3:1-Sieg gegen die WSG Tirol im Sky-Interview über den hart erkämpften Sieg.

“Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Ich war nicht so zufrieden wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wenn man dann von der Bank nochmal so nachlegen kann, ist das oft spielentscheidend”, so Jaissle nach Spielende.