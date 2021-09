Jaissle: “Wir sind gerade auf einem richtig guten Weg”

Red Bull Salzburg hat den Schlager der achten Fußball-Bundesliga-Runde für sich entschieden (Spielbericht + Video-Highlights). Der Meister feierte am Sonntag in der mit 17.218 Zuschauern ausverkauften Red Bull Arena einen 2:0-Heimsieg über Rapid, die Tore erzielten Karim Adeyemi aus einem Elfmeter (79.) und Brenden Aaronson (94.). Die “Bullen” liegen damit in der Tabelle mit dem Maximum von 24 Punkten weiterhin sieben Zähler vor Sturm Graz. Rapid ist 16 Punkte hinter Salzburg nur Neunter.

Matthias Jaissle (Trainer Salzburg)

…über die Partie: „Ganz großes Kompliment an unsere Fans, was die hier heute abgeliefert haben war aller Ehren wert. Das ist sicherlich auch ein Faktor, warum wir diese Energie bis zum Schluss durchgehalten haben.“

…über die tiefstehende Rapid Mannschaft: „Man stellt sich das natürlich immer einfacher vor gegen so einen tiefen Block Lösungen zu finden. Wir haben klare Abläufe, wie wir so einen tiefen Block bespielen wollen. Aber großes Kompliment an meine Mannschaft, wenn sich Rapid so hinten reinstellt. Das gab es, glaube ich, in der Vergangenheit sehr selten, von dem was mir berichtet wurde. Wir sind gerade auf einem richtig guten Weg.“

…über Karim Adeyemi: „Er braucht grundsätzlich eher den Raum, um seine Schnelligkeit auszunutzen. Das ist ein Thema was bei ihm in den nächsten Wochen ansteht, wie er sich gegen tiefe Gegner positioniert und welche Laufwege er macht. Er hat da noch so viel Potential.“

…über den Elfmeter: „Er wird vom Rapid-Spieler getroffen. Er stellt gut seinen Körper dazwischen und antizipiert die ganze Geschichte relativ gut. Wie schon gegen Sevilla ist er gedanklich schneller als die Gegenspieler. Von meiner Warte aus kann man den Elfmeter auf jeden Fall geben.“

…,dass Adeyemi den Elfmeter geschossen hat: „Ich habe es schon unter der Woche zu ihm gesagt, dass ganz große Spieler auch Elfmeter verschossen haben. Mich freut es, dass er dieses Selbstvertrauen hat und diesen Mut hat sich den Ball zu schnappen und mit Bravour reinzuhauen.“

…über den Sprint am Schluss von Noah Okafor: „Mich freut es, wie zielstrebig er hier den Gegnern entweicht und aus einer 90-prozentigen Chance eine hundertprozentige Chance macht. Das zeichnet uns aktuell aus, dass wir als Team unterwegs sind.“

…über seinen Rekord, der erste Trainer in der Bundesliga zu sein, der die ersten 8 Spiele gewonnen hat: „Wenn wir am Ende der Saison den Titel haben, dann bin ich stolz auf das Geleistete. Die Saison ist noch so kurz, davon können wir uns noch nichts kaufen. Die Jungs machen das aber sehr gut und wenn es weiter so läuft, dann ist es eine große Freude täglich mit den Jungs zusammenzuarbeiten.“