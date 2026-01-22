Jakob gibt im Einzel Empfehlung für Biathlon-Olympia-Team ab

Auf der letzten Weltcup-Station der Biathleten vor den Winterspielen ist es am Donnerstag in Nove Mesto für ein ÖSV-Trio um ein Olympia-Ticket gegangen

Der 15-km-Einzelbewerb in Tschechien geriet für David Komatz, Patrick Jakob und Magnus Oberhauser zu einem Ausscheidungsrennen. Die beste Bewerbung gab Patrick Jakob ab, der mit zwei Schießfehlern 26. wurde und damit sein bestes Weltcupergebnis überhaupt erzielte. Den Sieg sicherte sich der Franzose Eric Perrot.

David Komatz kam mit drei Fahrkarten am Schießstand auf Rang 43. Magnus Oberhauser leistete sich in seinem ersten Weltcupstart in diesem Winter fünf Schießfehler und musste sich mit Rang 67 begnügen. „Ich bin froh, dass ich die Chance gekriegt habe, dass ich mich noch einmal zeigen konnte. Ich glaube, ich habe ein gutes Rennen gemacht“, sagte der Tiroler Jakob, der zuletzt im IBU Cup unterwegs war.

Sumann: „Keine einfache Entscheidung“

ÖSV-Spartenchef Christoph Sumann hatte vor dem Start erklärt, dass Simon Eder, Fabian Müllauer und Dominic Unterweger ihre Startplätze für die olympischen Bewerbe in Antholz sicher haben und ein Ticket noch offen ist. Man werde sich nach dem Rennen diesbezüglich zusammensetzen. „Es ist keine einfache Entscheidung“, so Sumann, die ihm Jakob nun erleichtert haben dürfte. Während Müllauer und Unterweger am Donnerstag nicht im Einsatz waren, belegte Routinier Eder mit drei Schießfehlern Rang 33.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.