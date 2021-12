Jakob Jantscher ist Spieler der Herbstsaison 2021

via

Jakob Jantscher vom SK Sturm ist Spieler der Herbstsaison 2021 in der ADMIRAL Bundesliga.

Die zehn besten Spieler des Sky Sport Player Index sind für die Sky User zur Auswahl gestanden. Jakob Jantscher sicherte sich mit 62 Prozent der Stimmen überlegen den Titel.

Jakob Jantscher war im Herbst der herausragende Akteur beim SK Sturm. Der Angreifer erzielte neun Tore in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – bereits jetzt so viele wie in der gesamten Vorsaison. Mehr Tore erzielte er nur 11/12, als er mit 14 Toren Torschützenkönig wurde.

Der 32-Jährige blühte in dieser Saison so richtig auf. Mit neun Toren und acht Assists ist Jantscher Liga-Top-Scorer. Die Nummer 13 des SK Sturm kam in allen 18 Liga-Spielen zum Einsatz und stand dabei 16 Mal in der Startelf. Eine Passquote von 79% und 593 Ballaktionen untermauern seinen starken Herbst.



Jantscher erzielte mit neun Treffern um 3,0 mehr als aufgrund seiner Chancenqualität (Expected Goals) zu erwarten gewesen wäre. Der Routinier leistet insgesamt 55 Torschussvorlagen – so viel wie kein anderer Spieler in der österreichischen Bundesliga.

Den zweiten Platz im Sky-Voting zum Spieler der Herbstsaison holte sich LASK-Offensivspieler Sascha Horvath. Der quirrlige Horvath wechselte nach Runde sechs vom TSV Hartberg zum LASK und spielte sich sofort in die Startelf. Der 25-Jährige stand in allen 18 Ligaspielen in der Startformation. Horvath netzte dabei sieben Mal ein und steuerte einen Assist bei.

Sascha Horvath erzielte mit sieben Toren um 3,6 Tore mehr als aufgrund seiner Chancenqualität (Expected Goals) zu erwarten gewesen wäre – so effizient agierte kein anderer Spieler.

Auf dem dritten Platz im Sky-Voting zum Spieler der Herbstsaison landete Salzburg-Shootingstar Karim Adeyemi. Mit 14 Toren führt der DFB-Teamspieler die Torschützenliste an. Zudem bereitete der 19-Jährige zwei Treffer vor. Insgesamt kam der Deutsche in 17 von 18 Ligaspielen zum Einsatz.

In der 18. Runde erzielte Adeyemi als Joker drei Tore – als 10. Spieler in der Geschichte der ADMIRAL Bundesliga. Adeyemi ist auch der Spieler, der die meisten Dribblings versucht hat (88).

Im Sky Sport Player Index bekommen die Akteure für insgesamt 77 Parameter – gegliedert in insgesamt sieben Hauptkategorien – positive sowie negative Punkte. Basierend auf realen Opta-Daten von Kooperationspartner Stats Perform hat die Sky Redaktion einen speziellen Schlüssel entwickelt, der die Einzeldaten eines jeden ADMIRAL Bundesliga Spielers in ein Over-All-Ranking verdichtet – und das in Echtzeit.

