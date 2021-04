Jakob Jantscher im FIFA-“Team of the Week”

via

via Sky Sport Austria

Die starke Leistung von Sturm-Profi Jakob Jantscher ist auch in der Gaming-World honoriert worden: Der Angreifer vom SK Sturm Graz steht im FIFA 21 Ultimate Team of the Week #29.

Jakob Jantscher erzielte beim 3:2-Sieg gegen die WSG Tirol zwei Treffer. Zudem lieferte der 32-Jährige beim dritten Treffer der Grazer den Assist.

Nach seinem Doppelpack steht Jantscher nun im FIFA 21 Ultimate Team of the Week #29. Der Angreifer erhält außerdem ein Upgrade auf 76 (+9) und ist ab sofort im Modus “Ultimate Team” als Version mit stärkeren Werten erhältlich.

FIFA 21 Ultimate Team der Woche # 29

Das Videospiel FIFA zeichnet im Ultimate-Team-Modus wöchentlich die erfolgreichsten Spieler der vergangenen Woche in der realen Fußballwelt aus. Alle Spieler im “Team of the Week” bekommen Upgrades auf ihre Fähigkeiten.

Bild: GEPA