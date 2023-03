Janko: „…dann ist mit Rapid ganz oben wieder zu rechnen“

Der SK Rapid nimmt heute den nächsten Anlauf, um die Misserfolgsserie gegen Red Bull Salzburg zu beenden (ab 16:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Seit dem bisher letzten Sieg über den Serienmeister am 24. Februar 2019 gab es zwei Unentschieden und gleich 14 Niederlagen in Duellen mit den „Bullen“.



Im letzten Duell gab es in Salzburg im Herbst ein 1:1, damals noch unter Trainer Ferdinand Feldhofer. Neo-Coach Zoran Barisic „hat noch mehr Zeit gehabt an diesem Teamspirit zu arbeiten“, erklärte Marc Janko und sieht die Entwicklung der Hütteldorfer positiv: „Man hat von außen das Gefühl, dass da in Hütteldorf wieder etwas am entstehen ist. Es ist eine positive Energie um den Verein zu spüren. Es herrscht ein bisschen Aufbruchstimmung. Wenn sie es schaffen das angekündigte Spielerbudget mittelfristig zu erhöhen, dann ist möglicherweise mit Rapid ganz oben wieder zu rechnen.“