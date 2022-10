Janko: „Für mich war es auf internationaler Ebene kein glasklarer Elfmeter“

via

via Sky Sport Austria

Salzburg bleibt in der Champions League im Aufstiegsrennen. Am Dienstag feierten die „Bullen“ im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb einen hart erkämpften wie verdienten 1:0-(0:0)-Sieg. Torgarant Noah Okafor machte per Foulelfmeter (71.) den ersten „Dreier“ der Truppe von Matthias Jaissle im laufenden Bewerb perfekt.

Für Sky-Experte Marc Janko war es kein glasklarer Elfmeter. „Aus österreichischer Sicht gut, dass er ihn gegeben hat. International glaube ich, hätte es schon den ein oder anderen gegeben, der hier auf nicht Strafstoß entschieden hätte. Für mich war es auf internationaler Ebene kein glasklarer Elfmeter“, erklärte Sky-Experte Marco Janko. Für Didi Hamann und Marko Stankovic war es indes ein klarer Elfer.

