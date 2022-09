Janko im Sky-Podcast: „Ich glaube, das ÖFB-Team ist auf dem richtigen Weg“ – Alle Stimmen zu „DAB | Der Audiobeweis

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis waren die beiden Sky Experten Marc Janko und Alfred Tatar.

Themen sind u.a. die letzten beiden Auftritte des ÖFB-Teams gegen Frankreich und Kroatien, die Leistungen der Österreicher in der UEFA Nations League und die Entwicklung unter Teamchef Ralf Rangnick.

DAB | Der Audiobeweis Folge #161: „ÖFB-Spezial“ mit Marc Janko

Alle Stimmen zu „DAB | Der Audiobeweis“

Marc Janko (Sky Experte):

…zu den beiden vergangenen Niederlagen des ÖFB-Teams in der UEFA Nations League: „Von den Ergebnissen her waren es enttäuschende Auftritte, von der Leistung her habe ich schon viele Momente und Phasen gesehen, die mir gefallen haben.“

…weiter zu diesen Spielen: „Das altbekannte Lied: Die Chancen, die du nicht machst, die bekommst du dann.“

…zum Spiel gegen Frankreich: „Dieses Spiel möchte ich ausklammern. In Frankreich, in Paris hat man einfach gesehen, welch Klassenunterschied vorherrscht. Da war unsere Mannschaft in allen Belangen unterlegen.“

…über die 1:3-Niederlage gegen Kroatien: „Da waren die Kroaten in der ersten Halbzeit gut bedient, dass sie mit einem 1:1 in die Halbzeit gegangen sind und zum Schluss hinaus haben wir uns einfach zu viele Fehler erlaubt. Wir haben auch einfach verpasst, die Tore zu machen. Daher sind wir als Verlierer vom Platz gegangen.“

…angesprochen auf die Systemumstellung und die Wechsel in der zweiten Halbzeit gegen Kroatien: „Darüber kann man trefflich diskutieren und ich glaube auch, dass es in diesem Spiel mit den Ausschlag gegeben hat, aber ich finde es sehr, sehr positiv und auch gut, dass Trainer Rangnick sich das auch selber ankreidet und sagt, dass er es im Nachhinein anders gemacht hätte. Gibt nicht viele Trainer, die sich sowas nach so einem Spiel auch selbst eingestehen, dass sie möglicherweise zu früh all-in gegangen sind. Zeigt von Größe.“

…angesprochen auf einen fehlenden ,Superstar´ in den Reihen des ÖFB-Teams: „Diese Aussage fand ich unglücklich, dass du als österreichischer Nationalteam-Trainer sagst: Wir haben keinen Mbappe und daher haben wir das Spiel verloren. Ich habe da schon auf jeder Position einen Klasseunterschied gesehen.“

…mit einer Analyse nach den ersten sechs Spielen unter Rangnick: „Ich warne davor, Rangnick jetzt schon einzustufen, weil es erst der zweite Lehrgang gewesen ist. Man hat schon gesehen, dass noch sehr viel Arbeit vor uns liegt, aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Was mir Mut und Zuversicht gegeben hat ist, dass es in vielen dieser Spiele, gegen starke Gegner, lange Phasen gegeben hat, wo auch wir uns Großchancen herausgespielt haben. Wäre in dieser Fülle nicht bei jedem Trainer gewesen, in der jüngsten Vergangenheit. Ich glaube, man ist auf dem richtigen Weg. Und man muss ihm auch die Zeit geben, dass da im Verbund mit der Mannschaft was zusammenwächst.“

…weiter mit seiner ersten Analyse: „Habe eine aktivere Mannschaft gesehen, die sich Großchancen herausgespielt hat, als davor unter Franco Foda. Du musst ja auch sehen, ob sich in der Entwicklung der Mannschaft und im Selbstverständnis etwas tut und da habe ich einen großen Unterschied gesehen, auch wenn die Ergebnisse leider nicht gepasst haben. Aber man kann nicht von heute auf morgen erwarten, dass eine Mannschaft, die so lange – und auch zu Recht – Kritik bekommen hat, sofort wieder funktioniert. Braucht einfach Zeit und die muss man der Mannschaft und dem Trainer auch geben.“

…über das vorhandene Potential im ÖFB-Team: „Glaube nicht, dass wir nicht die Qualität haben, diese Nationen zu besiegen – Frankreich vielleicht ausgeklammert – sondern sie einfach abrufen müssen.“

…mit einem Vergleich der ungarischen Nationalmannschaft: „Ich glaube nicht – bei allem Respekt – dass wir schlechter als Ungarn sind. Die machen es uns auch vor und das Beispiel Ungarn soll uns verdeutlichen, dass es möglich ist, Nationen wie England, Deutschland zu schlagen. Natürlich ist das möglich. Und ja, es gibt einen Klasseunterschied, auch körperlich, aber nur Körperlichkeit gewinnt keine Fußballspiele. Fußball bedarf schon mehr Zutaten, damit es eine gutschmeckende Suppe am Ende des Tages ist.“

…über die fehlende Alternative in der Offensive: „Ist das altbekannte Lied, dass uns ganz vorne Alternativen neben Arnautovic fehlen. Ist natürlich so, wenn Marko nicht spielt, dass es an jemanden mangelt, der magische Momente kreieren kann und uns momentan auch die ganz große Dynamik vorne fehlt. Aber solche Spieler bekommst du halt auch nicht herbeigezaubert. Und als Trainer musst du halt so eine Spielweise finden, die zur Mannschaft passt. Und wenn du nicht die ganz große Dynamik vorne drinnen hast, dann musst du als Trainer Wege finden, wie du spielen lässt, damit du nicht auf das angewiesen bist – Punkt.“

…über die WM in Katar: „Finde es heuchlerisch und grundfalsch jetzt zu sagen, da schauen wir jetzt nicht zu und bei anderen Dingen schauen wir bewusst ein bisschen weg und dann passt es. Wer A sagt, muss auch B sagen. Finde alles, was dort passiert wirklich furchtbar, aber es gibt so viele Missstände auf der Welt und in Österreich und der Mensch ist ab und zu einfach schlecht. Wenn man da die Konsequenzen zieht, dann dürften wir viele Sachen nicht mehr machen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über kommende Qualifikationen und insbesondere die Qualifikation für die WM 2026: „Die Nations League ist ja ein Bewerb, der nicht zählt und keine Relevanz im Fußball hat. Jetzt gibt es dann die EM-Qualifikation und da ist gefragt, nach dem Kennenlernen mit Rangnick, dass man liefert. Aber noch wichtiger, muss die WM-Quali sein, weil die EM ist ja mittlerweile auch Breitensport, wo sich mehr als die Hälfte der Verbände qualifiziert. Weltmeisterschaft-Qualifikation ist das, was zählt.“

…weiter zu diesen kommenden Qualifikationen: „Und dafür sehe ich jetzt schon Handlungsbedarf beim Teamchef, dass man dann dort dabei ist. Da hätte ich schon den Gedanken gehabt, dass man in diese Richtung langfristiger denkt und ein Team aufbaut, dass für diese Qualifikation so weit ist, dass man es schafft. Da sehe ich noch den Spagat, weil ich habe die Befürchtung, dass man mit dem einen oder anderen im jetzigen Teamkader 2026 nicht mehr reüssieren wird können. Daher meine ich, dass man jetzt den strategischen Plan Richtung 2026 entwickeln muss und eine junge, hungrige, bissige Mannschaft dazuholen muss. Dieses perspektivische Denken fehlt mir.“

…mit seinen Gedanken weiter: „Ob wir jetzt in dieser Nations League A-Gruppe geblieben wären oder nicht, interessiert doch niemanden. Die EM 2024 interessiert mich nicht, sondern die WM – weil wir waren 1998 das letzte Mal dabei – aber Rangnick wird umgekehrt denken, weil die EM ist in Deutschland und da hat er vielleicht noch ein paar Dinge für sich zu tätigen.“

…zum Frankreich-Spiel des ÖFB-Teams: „Unser genetisches Material kann nicht mithalten mit Nationen wie zB Frankreich, bei denen viele Spieler spielen, die einen anderen muskulären Aufbau haben. Die sind einfach explosiver, kräftiger. Ein Wahnsinn, was da für ein Unterschied beim körperlichen Niveau geherrscht hat.“

…über Rangnick und seine Zeit bei Salzburg: „Bei Salzburg ist der Erfolg auf Vereinsebene immer auch mit Spielern verbunden gewesen, die man geholt und entwickelt hat, aber ohne österreichische Staatsbürgerschaft.“

…weiter zu Rangnick: „Ist jetzt aber nicht möglich, sondern er muss auf das zurückgreifen, was da ist.“

…zum Potenzial der Nationalmannschaft: „Wir können Fallweise für Überraschungen sorgen, aber im Konzert der wirklich Großen werden wir nicht mitspielen. Es darf aber schon sein, dass wir wenigstens dabei sind. Und da ist die Frage, wie Rangnick das, mit diesem Kader bewerkstelligen kann.“

…mit einer Analyse nach den ersten sechs Spielen unter Rangnick: „Ich habe eine verbesserte Nationalmannschaft gesehen, aber keine wo ich sage: Wahnsinn.“

…über das Verbesserungspotential im ÖFB-Team: „Es muss zu einer Verschmelzung von Spielern, mit dem Konzept des Trainers kommen. Im Sturmbereich sehe ich eine große Baustelle und wenn Alaba einmal nicht zur Verfügung steht, werden wir auch im zentralen Verteidigerbereich Probleme bekommen. Rangnick muss aus meiner Sicht jetzt den Kader so sichten, dass man die Qualifikation Richtung WM 2026 schaffen kann und da darf er keine heiligen Kühe auf der Weide stehen lassen.“