Janko kritisiert Stimmung rund um ÖFB-Team: „Sind weit von einer Euphorie im Land“

via Sky Sport Austria

Die Stimmung im und rund um das ÖFB-Team in Österreich ist laut Sky-Experte Marc Janko verbesserungswürdig. Trotz neuer Stadien in komplett Österreich und Siegen der Nationalmannschaft sieht der 39-Jährige keine wachsende Unterstützung für das Team. In der 183. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis kritisiert der Sky-Experte die aktuelle Stimmung rund um die Nationalmannschaft.

„Es kann nur mit Erwartungshaltungen zu tun haben, die nicht erfüllt worden sind. Wir sind weit davon entfernt, eine Euphorie zu haben im Land, auch wenn die Mannschaft von den Ergebnissen her gut gespielt hat. Warum aber die Vereinsbrille nicht abgelegt werden kann, wenn es um das Nationalteam geht, habe ich noch nie verstanden, ehrlichgesagt. Es kann doch nicht zu viel verlangt sein, eineinhalb Wochen im Jahr, wo das Nationalteam im eigenen Stadion spielt, den Verein zu vergessen und gemeinsam zusammenzuhalten“, sagt Janko.

