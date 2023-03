Janko lobt Wimmer: „Passt ins Konzept der zukünftigen Wiener Austria“

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien war der große Gewinner der vergangenen Woche. Im 338. Wiener Derby gab es gegen den Erzrivalen SK Rapid einen 2:0-Heimsieg (Spielbericht + VIDEO-Highlights), gleichzeitig konnte mit den drei Punkten die Teilnahme an der Meistergruppe fixiert werden. Sky-Experte Marc Janko hat sich in der neuesten Ausgabe des Sky Sport Austria-Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ nun zu Austria-Trainer Michael Wimmer geäußert. Eine gelungene Verpflichtung, wie der 39-Jährige findet.

„Er erfüllt das, was sich die Austria-Verantwortlichen gewünscht haben. Dementsprechend passt er ins Konzept der zukünftigen Wiener Austria. Ich glaube, mit seiner Art kommt er auch intern bei der Mannschaft sehr gut an. Das ist natürlich auch etwas Wichtiges. Es gibt viele Arten eine Mannschaft zu führen und er macht das, glaube ich, auf eine nahbare Art und Weise. Er nimmt viele Spieler mit und die Spieler folgen ihm, das sieht man am Feld. Er ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, die sich die Austria da angeeignet hat“, sagt Janko.

Bild: GEPA