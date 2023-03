Janko über anstehende EM-Quali: „Ich traue dem ÖFB-Team den Gruppensieg zu“

Die österreichische Nationalmannschaft startet am kommenden Freitag in Linz gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation. Drei Tage später trifft das ÖFB-Team ebenfalls in Linz auf Estland. In der Gruppe F bekommen es David Alaba und Co. auch mit Belgien und Schweden zu tun. Für Ex-ÖFB-Teamstürmer Marc Janko scheint der erste Gruppenplatz und die damit verbundene direkte Qualifikation zur Endrunde 2024 in Deutschland durchaus realistisch. Der Sky-Experte hat sich in der neuesten Ausgabe des Sky Sport Austria-Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ dazu geäußert.

„Ich traue dem ÖFB-Team den Gruppensieg zu. Ich habe schon bei der letzten Qualifikation gesagt, dass wir definitiv die Qualität haben. Aber da braucht es noch ein bisschen mehr Zusammengehörigkeit, Automatismen am Feld und auch einen Kampfgeist. Aber die Qualität ist auf jeden Fall da“, so der 70-fache Teamspieler.

DAB I Der Audiobeweis #183 mit Marc Janko

