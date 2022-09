Janko über Djuricin-Wechsel: „Kann es nachvollziehen“

via

via Sky Sport Austria

Am Transfer-Deadline-Day hat Stürmer Marco Djuricin den FK Austria Wien in Richtung Rijeka verlassen. Im Vorfeld der Partie zwischen den Veilchen und Aufsteiger Austria Lustenau spricht Trainer Manfred Schmid am Sky-Mikro über den Wechsel. Auch Sky-Experte Marc Janko äußert sich zum Transfer und zeigt Verständnis für die Entscheidung.