Janko zum Rückzug von ÖFB-Teamchef Foda: „Es war absehbar“

via Sky Sport Austria

Marc Janko spricht im Sky-Interview über den Rücktritt von ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Der Sky-Experte äußert sich u.a. auch zu seiner Kritik an der ÖFB-Spitze, positive Rückmeldungen und mögliche Veränderungen im österreichischen Fußballverband.

Franco Foda wird am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Schottland sein letztes Länderspiel als österreichischer Teamchef absolvieren. Diese Entscheidung gab der Deutsche am Montag in einer ÖFB-Pressekonferenz bekannt. Sein Vertrag beim ÖFB wäre mit Monatsende abgelaufen.

(Red. /APA)