Jansrud vor Blitz-Comeback: „Ich fahre zu den Olympischen Spielen“

Kjetil Jansrud steht vor einem sensationellen Comeback. Der 36-jährige Norweger stürzte erst Anfang Dezember 2021 im Super-G von Beaver Creek schwer, zog sich dabei Verletzungen am Kreuz- und Innenband im linken Knie zu. Jetzt plant der Super-G-Goldmedaillengewinner von Sotschi 2014 bereits sein Comeback bei den Olympischen Spielen in China, gibt er via Instagram bekannt.

Jansrud drohte durch die Verletzung bereits ein vorzeitiges Karriereende. Der ehemalige Abfahrtsweltmeister kündigte bereits im Sommer an, dass dies seine letzte Saison als aktiver Ski-Rennläufer sei.

