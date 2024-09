Jansson-Verletzung erneut aufgebrochen: „Wirft ihn natürlich zurück“

Rapid-Angreifer Isak Jansson bleibt das Verletzungspech treu: Der Schwede erlitt bei seinem Comeback gegen den LASK (1:1) einen Rückfall und musste nur 19 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld.



Betroffen ist bei Jansson jene Stelle am Knie, die ihn schon in den letzten Spielen zum Zuschauen gezwungen hatte. „Es ist die Reizung im Knie aufgebrochen, die vorher schon da war“, sagte Klauß im Sky-Interview. Nach einem Zweikampf mit LASK-Profi Sascha Horvath deutete Jansson an, dass es nicht mehr weitergeht.

Ging Klauß zu hohes Risiko bei Jansson?

Hat der Rapid-Trainer beim Schweden zu viel riskiert und ihn möglicherweise zu früh wieder ins Spielgeschehen geworfen?

„Das würde ich nicht sagen. Er hat sich fit und bereit gefühlt. Er hat in der einen Aktion wieder eine Reizung bekommen und dann ist es schlimmer geworden. Das wirft ihn natürlich zurück, jetzt müssen wir ihn wieder rausnehmen. Wir müssen die nächsten Tage abwarten, wie die Tendenz ist“, erklärt Klauß.

Die beiden kommenden Spiele gegen Istanbul Basaksehir in der Conference League am Mittwoch und am Sonntag gegen Altach in der Bundesliga wird Jansson fix verpassen. „Vor der Länderspielpause auf gar keinen Fall und dann schauen wie nach der Pause, wie es ist“, wollte und konnte Klauß noch keine genau Comeback-Prognose abgeben.

Klauß im Interview nach Rapid vs. LASK

