Jantscher bei DAB über Sturm Graz: “Diesem Verein habe ich alles zu verdanken”

Jakob Jantscher war in der 117. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Sturm-Routinier sprach u.a. über seine Zukunft sowie seinen Bezug zum Klub:

…angesprochen auf weitere mögliche Einsätze für das Österreichischen Nationalteam: „Ich rechne mir relativ wenig aus. Es war für mich schon eine große Anerkennung, dass ich für die EURO auf Abruf war, weil ich doch eine Zeit lang nicht mehr so im Fokus war. Es war super zu sehen, dass mich der Trainer nicht vergessen hat. Aber ich glaube, dass der Kader schon sehr, sehr gut aufgestellt ist und deswegen bin ich nicht einer, der sich großartig Chancen ausrechnet. Aber es ist schon so, wenn ich dabei bin, auch gerne dabei bin. Es ist immer eine große Ehre gewesen und wird es auch sein, wenn ich wieder dabei bin. Für mich ist entscheidend, im Verein Leistung zu zeigen und alles andere wird dann kommen.“

…über seine Zukunft: „Mein Ziel ist es schon, solange wie möglich professionell Fußball zu spielen, auf dem höchsten Level und höchstem Niveau. Ich habe meinen Vertrag erst verlängert und wenn ich mich 2023 noch immer so fühle wie jetzt, dann möchte ich auch noch anhängen. Von klein auf war immer mein Ziel, Fußballprofi zu werden und wenn ich das einmal habe, dann möchte ich es so lange als möglich ausführen. Ich bin auch sehr froh und stolz, dass ich bei diesem Verein jetzt verlängert habe, der mir damals auch die Chance gegeben hat, Fußballprofi zu werden. Diesem Verein habe ich einfach alles zu verdanken, was ich in meiner Karriere bis jetzt erlebt habe und es ist schön, dass ich jetzt einen Teil zurückgeben kann.“

…über seine Pläne nach der Karriere: „Ich möchte schon im Fußball bleiben, weil es mich schon sehr interessiert, weil ich schon sehr viele Erfahrungen sammeln habe dürfen und diese sehr gerne weitergeben würde. Aber auch mit meiner Landwirtschaft habe ich sehr viel Arbeit, was ich aber auch sehr gerne mache. Mit meinen sechs Hektar wird’s dir nie fad. Vom Fußballprofi zum Bauer – das passt perfekt (lacht, Anm.).“

Bild: GEPA