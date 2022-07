Jantscher gibt Verletzungsupdate

Sturm-Profi Jakob Jantscher muss nach seinem Muskelfaserriss in der Wade vorerst auf sein Bundesliga-Saisondebüt warten.

Im Rahmen der Sendung „Talk & Tore“ gab der Routinier am Montagabend ein Verletzungsupdate. „Es ist jetzt acht oder neun Tage her. Es ist ein Muskelfaserriss und immer schwer einzuschätzen, wann man da wieder auf dem Platz steht. Wir sind zuversichtlich und werden Gas geben in der Reha“, erklärte der Spieler der Saison 2021/22 und fügte an: „Bei solchen Sachen ist es immer eine Risikogeschichte, wie schnell du dann wieder rangehst. Ich habe vollstes Vertrauen in das Reha-Team.“

Am Samstag wartet auf den SK Sturm das Heimspiel gegen Meister Salzburg, ehe danach das CL-Quali-Spiel ansteht. Wann Jantscher auf das Feld zurückkehrt, steht noch nicht fest. „Ich traue mich jetzt noch keine Prognose abzugeben. Ich muss erst schauen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt“, so der 33-Jährige.