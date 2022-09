Jakob Jantscher spricht im Sky-Interview über seine erneute Verletzungspause.

In der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den Tabellenführer LASK wurde er in der 64. Minute eingewechselt und konnte somit seine ersten Minuten in dieser Saison sammeln. Jetzt gibt er bekannt, wieder verletzt zu sein. Erneut erlitt er einen Muskelfaserriss in der Wade. „Das gehört dazu zum Fußball. Ich kann damit gut umgehen“, so der 33-jährige.