Jantscher über Vizemeisterschaft: „Haben es absolut verdient“

Sturm-Angreifer Jakob Jantscher spricht nach dem 2:1-Sieg gegen Salzburg und dem Gewinn der Vizemeisterschaft im Sky-Interview von einem „super schönen Moment“.

„Wir haben in der Liga jetzt gegen jeden Gegner gewonnen in dieser Saison. Umso schöner, dass wir dann heute den Vizemeistertitel feiern konnten“, sagte Jantscher, der den „super Charakter“ der Mannschaft hervorhob. „Wir waren über das Jahr gesehen sich die zweitbeste Mannschaft in Österreich. Wir haben es uns absolut verdient“, so Jantscher weiter.