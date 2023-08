Bericht: Jantscher vor Wechsel nach Asien

Sturm-Urgestein Jakob Jantscher soll nach Berichten der Kronen Zeitung vor einem lukrativen Wechsel nach Asien stehen. Der 34-Jährige möchte mehr Spielzeit bekommen, diese soll er nun in Asien bekommen. Bei Sturm kommt der Routinier in der heurigen Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

„Eine exotische Liga würde mich schon noch reizen“, sagte Jantscher vor einigen Wochen. Bereits 2021 war ein Wechsel in die amerikanische MLS ein Thema. In Asien soll ein hoch dotierter Vertrag auf Jantscher warten. Es zieht in laut Medienberichten nach Hongkong, dort möchte er noch ein fussballerisches Abenteuer erleben.

Jantscher mit der Reservistenrolle unzufrieden

Angesprochen auf die fehlende Spielzeit zeigte sich Jantscher unzufrieden mit seiner jetzigen Rolle im Gespräch bei Talk und Tore

Bild: GEPA