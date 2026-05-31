Japan gewinnt WM-Generalprobe

Japan ist die Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft nur mit Mühe geglückt. Zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen die Niederlande bezwang die Mannschaft von Nationaltrainer Hajime Moriyasu Testgegner Island spät mit 1:0 (0:0).

Stürmer Koki Ogawa (87.) erzielte den entscheidenden Treffer. Trainer Moriyasu wechselte im Laufe der Generalprobe auf allen Positionen durch.

Im Nationalstadion in Tokio wahrten die Blauen Samurai ihre beeindruckende Serie von jetzt sechsten Siegen in Folge. Es war zudem der dritte 1:0-Erfolg nacheinander nach Erfolgen im März gegen die WM-Teilnehmer Schottland und England.

Bei der WM trifft Japan in der Gruppe F nach dem Spiel gegen die Niederlande (14.6.) in Arlington/Texas noch auf Tunesien (21.6.) und Schweden (26.6.).

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